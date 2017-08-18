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13:45, 18 августа 2017 2 652
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В Рязань впервые прибыл экипаж одноименной подлодки. Фото

В Рязань впервые прибыл экипаж одноименной подлодки. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Рязань впервые посетил полный экипаж одноименной подводной лодки. 140 моряков (некоторые — с семьями) прибыли в город в пятницу, 18 августа. Сначала они осмотрели музей Есенина в Константинове, затем возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. В церемонии также приняли участие рязанские кадеты и юнармейцы, глава города Владислав Фролов.

Также подводники придут с цветами в Парк морской славы, посетят кремль, музей ВДВ и фестиваль на Почтовой.

С конца июля экипаж проходит обучение в калужском Обнинске, переговоры о визите в Рязань начались сразу по прибытии, рассказал журналистам командир Игорь Ежов. Сам подводный крейсер в настоящее время выполняет боевые задачи в море.

По словам командира, название сказывается на «Рязани»: «Во-первых, все гордятся, что носят имя такого прекрасного русского города. Чаще интересуются [городом], если слышат где-то в новостях, обязательно обращают внимание: что говорят про нашу — по-другому не скажешь — Рязань».

Ежов рассказал, что в кают-компании есть фотографии и сувениры из Рязани, а на рубке изображен ее герб. Также его нанесут на медали к 35-летию крейсера, которое отметят 18 сентября в Обнинске. На церемонию пригласили представителей областного центра. А в феврале 2018 года их ждут на Камчатке, где базируется лодка. Там отпразднуют 20-летие присвоение имени «Рязань».

В экипаже подлодки нет рязанцев, но он готов с радостью принять местных контрактников, добавил командир. С другой стороны, не исключил он, кто-то из моряков после этого визита захочет поселиться в городе по окончании службы.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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