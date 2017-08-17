В Шацком районе оштрафовали ушедшую в запой мать. Об этом сообщил
Зимой 2017 года, с 19 января по 1 февраля, женщина употребляя спиртные напитки, самоустранилась от воспитания своей несовершеннолетней дочери, допустив антисанитарные условия в доме, перестав поддерживать чистоту в жилье.
Суд установил, что мать жестоко обращалась со своим ребенком: «жестокое обращение выражалось в причинении К. физической боли, в нерациональном питании, в невыполнении элементарных гигиенических норм для ребенка».
Против нее возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ. На суде женщина полностью признала вину. В итоге сторона обвинения попросила суд прекратить уголовное дело и наказать ее штрафом.