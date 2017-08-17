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22:32, 17 августа 2017 399
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В Рязани закончили ремонт еще одной улицы

В Рязани закончили ремонт еще одной улицы

Фото: Администрация Рязани

В Рязани закончили ремонт улицы 10-я Линия. Еще на трех — Мервинской, Полевой и Братиславской — дорожники приступили к строительно-монтажным работам, сообщил сайт горадминистрации.

«Таким образом, в настоящее время основные ремонтные работы в Рязани ведутся на улицах Урицкого, Юннатов, Радищева, Мервинской, Полевой, Братиславской, Куйбышевском шоссе, проезде Яблочкова, Первомайском проспекте», — говорится в сообщении.

Утверждается, что на участках загруженных транспортом дорог подрядчики выходят преимущественно в ночное время, чтобы не допустить образования пробок.

Кроме того, с 14 по 16 августа дорожники заделали выбоины на участках улиц Бабушкина и Михайловском шоссе на общей площади более 90 квадратных метров.


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