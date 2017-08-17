Хакеры взломали соцсети американского телеканала HBO

Хакеры из группировки OurMine взломали соцсети популярного американского телеканала HBO. Они оставили сообщение в Twitter- аккаунте этого СМИ, передает
«Привет, OurMine здесь, мы просто тестируем вашу защиту, команда HBO, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обновить систему безопасности», — написали хакеры. Вскоре телеканал получил доступ к своей соцсети и удалил сообщения от хакеров.
В январе OurMine взломали аккаунты телеканала CNN в Facebook и оставили там похожее сообщение. Также группировка взламывала страницу New York Times Video в Twitter, где разместила текст о ракетном ударе России по США. «В Сеть утекло сообщение Владимира Путина, в котором говорится о ракетном ударе России по США», — написали хакеры.