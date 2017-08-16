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15:43, 16 августа 2017 2 396
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Патрушев провел в Рязани выездное совещание с главами ЦФО

Патрушев провел в Рязани выездное совещание с главами ЦФО

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Патрушев провел в Рязани выездное совещание. В среду, 16 августа, секретарь Совета безопасности РФ обсудил с главами регионов и полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Александром Бегловым проблемы по обеспечению транспортной и информационной безопасности.

В начале встречи Патрушев рассказал о реализации решения прошлого совещания, которое прошло в сентябре в Твери. Он обратил внимание глав регионов на недоработки, в частности, на недостаточное внимание властей за сохранностью дорог, поддержанию улично-дорожной сети и эффективному расходованию средств на дороги.

Патрушев отметил, что в регионах медленно приводят дорожные объекты в соответствии с национальными стандартами, не в полной мере обеспечивают условия перевозки детей и не снижается уровень смертности в ДТП по вине воителей автобусов. «При этом такими перевозками занимаются физлица, а не организации», — отметил он.

По его словам, транспорт продолжает оставаться приоритетной целлью для террористов. По итогам оценки эффективности антитеррористической защищенности объектов транспорта Патрушев выделил несколько негативных факторов: низкий контроль за железно-дорожными путями, отсутствие видеонаблюдения и досмотрового оборудования, а также служебных собак.

«Сейчас совершенствуется система безопасности на транспорте. В ЦФО насыщенная транспортная система в России, поэтом решить все вопросы полностью невозможно. Техническими и специальными средствами мы оснащаем вокзалы и рассчитываем на помощь населения», — подчеркнул Беглов в беседе с журналистами.

«Использование зарубежных информационных технологий, программ и оборудования снижает уровень информационной безопасности»

Глава региона Николай Любимов отметил, что в Рязанской области постоянно проводятся мероприятия по повышению безопасности транспортных средств, а также мостов, вокзалов, речных портов.

«В 2017 году особое внимание уделялось профилактике террористических угроз на объектах задействованных на Кубке Конфедерации. Так, в области при транзите болельщиков и участников этих соревнований задействовано три железнодорожных вокзала, четыре автовокзала и шесть автостанций. Они находились под постоянным контролем, что помогло избежать ЧС, в том числе и террористического характера», — заявил Любимов. По его словам эту работу продолжат в период проведения Чемпионата Мира по футболу.

В вопросе информационной безопасности он призвал глав субъектов четко координировать процесс перехода на использование отечественных продуктов и услуг.

«Использование зарубежных информационных технологий, программ и оборудования снижает уровень информационной безопасности. Масштабные атаки в мае и июне показали потенциал этого программного обеспечения», — заявил Патрушев. Любимов заметил, что информационная защищенность в регионе обеспечивается за счет внедрения современных информационных технологий безопасности.

«Это позволяет предотвращать утечки и компьютерные атаки. Поручения Президента о развитии цифровой экономики позволяет разработать нам новые, более эффективные меры безопасности», — заключил глава региона.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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