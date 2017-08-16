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21:02, 16 августа 2017 395
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Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе под Иркутском

Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе под Иркутском

Недалеко от Иркутска медведь откусил руку пьяному посетителю придорожного кафе, который пытался его покормить. Об этом со ссылкой на полицию передает «РИА Новости».

Инцидент произошел во вторник, 15 августа. 42-летний мужчина решил накормить сгущенкой одного из трех медведей, которых держали в клетке в заведении. Он перелез через ограждение и просунул руку с банкой в клетку.

«Один из медведей вместе с угощением откусил половину правой руки. На помощь посетителю подоспел один из сотрудников кафе. Он отогнал зверя, несколько раз ударив его по морде лопатой, после чего оттащил мужчину от клетки», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в больницу.


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