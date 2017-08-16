Медведь откусил руку пьяному посетителю кафе под Иркутском

Недалеко от Иркутска медведь откусил руку пьяному посетителю придорожного кафе, который пытался его покормить. Об этом со ссылкой на полицию передает «
Инцидент произошел во вторник, 15 августа. 42-летний мужчина решил накормить сгущенкой одного из трех медведей, которых держали в клетке в заведении. Он перелез через ограждение и просунул руку с банкой в клетку.
«Один из медведей вместе с угощением откусил половину правой руки. На помощь посетителю подоспел один из сотрудников кафе. Он отогнал зверя, несколько раз ударив его по морде лопатой, после чего оттащил мужчину от клетки», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия медики доставили пострадавшего в больницу.