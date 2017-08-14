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18:00, 14 августа 2017 1 422
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В эфире показали выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим 4

В эфире показали выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим

В понедельник, 14 августа, по «Первому» каналу показали выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим — Дмитрием Борисовым. Об уходе и дальнейших планах Андрея Малахова в передаче не рассказали.

«Кого только за эти дни пресса не записала в претенденты на его место. Но по сколько чаще других в этом контексте звучало мое имя, то этот эфир начну я. А там посмотрим», — заявил Борисов в начале.

В течение эфира гости студии и ведущий вспоминали эпоху программы с Малаховым. «Все сейчас ждут, что скажу, здесь должна быть развязка. А что я могу сказать с учетом всех новостей последних дней, с учетом того, что Андрей готовится стать папой, что у моего друга совсем скоро появится ребенок. Андрей, береги себя и своих близких. А самое интересное у нас будет завтра. Дождемся», — подытожил в конце эфира новый ведущий.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Малахов написал заявление об уходе. До этого сообщалось, что телеведущий уйдет с Первого канала.


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