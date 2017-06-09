Николай Любимов поручил развивать детский туризм в Рязанской области

В Рязани подписали соглашение о сотрудничестве с Российским Союзом Туриндустрии. Об этом сообщает
В Рязанской области состоялось заседание Координационного Совета по туризму при Министерстве культуры России, по результатам которого и подписали соглашение.
На заседании Ниолай Любимов дал поручение по развитию детского внутреннего и въездного туризма. В этой сфере уже работает ряд проектов. Один из таких «Моя Россия», в рамках которого школьники путешествуют по маршруту «Русские усадьбы. Литература» с посещением музея-заповедника Сергея Есенина.
«Развитие отрасли невозможно без транспортной доступности туристических объектов, расширения современной инфраструктуры. Мы будем последовательно работать над решением этих вопросов с тем, чтобы повысить туристическую привлекательность Рязанской области, сделать туризм полноценной отраслью экономики», — подчеркнул врио главы региона.
Соглашение между областным правительством и Российским Союзом Туриндустрии направлено на развитие детского туризма в рамках проекта «Живые уроки».
В школьные программы предполагается включить экскурсии и туры по музеям, природным заповедникам, историко-культурным центрам Рязанской области.
Планируется также создать региональные и межрегиональные детские образовательные маршруты, приглашать тургруппы из других регионов, участвовать в совместных программах продвижения экскурсионно-образовательного продукта.
Соглашение о взаимодействии с Российским Союзом Туриндустрии и включением в проект «Живые уроки» подписали зампред правительства Рязанской области Елена Буняшина и президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько.