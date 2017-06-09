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17:26, 9 июня 2017 978
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Николай Любимов поручил развивать детский туризм в Рязанской области

Николай Любимов поручил развивать детский туризм в Рязанской области

В Рязани подписали соглашение о сотрудничестве с Российским Союзом Туриндустрии. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В Рязанской области состоялось заседание Координационного Совета по туризму при Министерстве культуры России, по результатам которого и подписали соглашение.

На заседании Ниолай Любимов дал поручение по развитию детского внутреннего и въездного туризма. В этой сфере уже работает ряд проектов. Один из таких «Моя Россия», в рамках которого школьники путешествуют по маршруту «Русские усадьбы. Литература» с посещением музея-заповедника Сергея Есенина.

«Развитие отрасли невозможно без транспортной доступности туристических объектов, расширения современной инфраструктуры. Мы будем последовательно работать над решением этих вопросов с тем, чтобы повысить туристическую привлекательность Рязанской области, сделать туризм полноценной отраслью экономики», — подчеркнул врио главы региона.

Соглашение между областным правительством и Российским Союзом Туриндустрии направлено на развитие детского туризма в рамках проекта «Живые уроки».

В школьные программы предполагается включить экскурсии и туры по музеям, природным заповедникам, историко-культурным центрам Рязанской области.

Планируется также создать региональные и межрегиональные детские образовательные маршруты, приглашать тургруппы из других регионов, участвовать в совместных программах продвижения экскурсионно-образовательного продукта.

Соглашение о взаимодействии с Российским Союзом Туриндустрии и включением в проект «Живые уроки» подписали зампред правительства Рязанской области Елена Буняшина и президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько.


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