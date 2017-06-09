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17:20, 9 июня 2017 795
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Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Кремлевские вечера» и концерт Алексея Кабанова

Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Кремлевские вечера» и концерт Алексея Кабанова

В Рязани наконец-то наступило лето и выходные уже завтра, поэтому мы предлагаем вашему вниманию обзор мероприятий, которые пройдут в этот уикенд.

В городе продолжается фестиваль «Кремлевские вечера». 10 июня в рамках мероприятия пройдет концерт под названием «Хоровое содружество России». А 12 июня на торжественном закрытии фестиваля зрители услышат музыкально-литературную программу «Сынов рязанских великие дела». В кафе «Фонтан» 10 июня состоится «Love Fest» с участием рязанских групп, а в ресторане «Устрицы и Танцы» выступит солист группы «Корни» Алексей Кабанов. В ЦПКиО 10 июня пройдет праздник «День овчарки», а Рязанский музыкальный театр 12 июня проведет традиционный концерт оркестровой музыки в парке.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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