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22:09, 7 июня 2017 340
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Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Фото: Kremlin.ru

Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду, в том числе, за создание «групп смерти». Президент подписал документ в среду, 7 июня, передает ТАСС.

Закон вносит изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Их дополнили статьями 110.1 и 110.2 — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства». Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

Организация деятельности, связанной с побуждением к совершению самоубийства с помощью распространения информации о способах суицида и призывов к нему, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением или демонстрирующееся другими способами, будут наказывать лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. При этом содействие суицида советами, указаниями, предоставлением информации или орудий свершения самоубийства карается лишением свободы на срок до трех лет.

Доведение до суицида несовершеннолетнего, беременной женщины, а также в публичном выступлении через СМИ и интернет предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Кроме того, склонение несовершеннолетнего к совершению действий, представляющих опасность для его жизни, будут наказывать штрафом до 100 тысяч рублей.


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