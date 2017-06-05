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14:29, 5 июня 2017 321
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Синоптиков предложили наказывать за неточные прогнозы

Синоптиков предложили наказывать за неточные прогнозы

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы. «Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — цитирует министра ТАСС.

Пучков пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек человеческие жертвы.

«Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать», — сказала Матвиенко, выразив соболезнование семьям погибших в Москве и Подмосковье.


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