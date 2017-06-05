Синоптиков предложили наказывать за неточные прогнозы

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы. «Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — цитирует министра
Пучков пояснил, что «именно экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра, который обрушился 29 мая на Москву и повлек
«Чем у нас занимается Гидрометцентр, почему он не предвидел это? Почему у нас не налажено оперативное информирование граждан? Вопросы остаются, их надо отработать», — сказала Матвиенко, выразив соболезнование семьям погибших в Москве и Подмосковье.