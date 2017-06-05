Литва построит забор на границе с Россией до конца года. Строительство ограждения уже началось, передает «
«До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 километра», — сообщила Служба охраны государственной границы Литвы. Забор построят в той местности, где граница проходит по суше.
Стоимость работ составит один миллион 335 тысяч евро. Средства выделили из бюджета Литвы.
Металлический сегментный забор появится вдоль границы с Калининградской областью. Его высота достигнет двух метров, у ограждения будет дополнительное оборудование. Работы планируют завершить до 20 декабря 2017 года. Кроме того, до 2020 года планируется возведение забора на литовско-белорусской границе.
Отмечается, что забор строят для пресечения контрабанды и защиты от незаконной миграции.