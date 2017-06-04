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21:51, 4 июня 2017 213
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«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 15 июня

«Прямая линия» с Владимиром Путиным состоится 15 июня

Фото: Kremlin.ru

Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 15 июня в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Об этом сообщается на сайте президента России.

Во время программы президент ответит россиянам на интересующие их вопросы.

Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение.

Обращения к «Прямой линии» также примут через «ВКонтакте» и «Одноклассники». С помощью соцсетей можно будет отправить не только сообщение, но видеоролик.

Во время эфира можно будет организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва-Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «OK Live».

Вопросы принимаются с 8:00 мск 4 июня вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно также через сайт. Там же можно ознакомиться с подробностями о предстоящей «Прямой линии».


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