Пупков рассчитывает преодолеть муниципальный фильтр

Кандидат в рязанские губернаторы от «Справедливой России» Сергей Пупков рассчитывает преодолеть необходимый для регистрации муниципальный фильтр — собрать 218 подписей депутатов и глав районов, городов и поселений. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 16 июня. «Для нас сейчас это важнейший этап. Все усилия будут сконцентрированы именно на сборе подписей», — подчеркнул политик, заметив, что к нему приступят «буквально с завтрашнего дня».
«Мы, конечно, постараемся обойтись нашими голосами и голосами независимых депутатов. Если будет не хватать, то будем обращаться ко всем депутатам», — заявил Пупков. Он напомнил, что «Единая Россия»
Своей задачей на выборы он назвал продвижение программных идей партии. «Любой, кто будет губернатором, неизбежно будет учитывать мнение тех людей, которые отдали свои голоса за меня как за представителя партии „Справедливая Россия“», — добавил Пупков.
Выборы назначены на 10 сентября.