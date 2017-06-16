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13:56, 16 июня 2017 289
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Пупков рассчитывает преодолеть муниципальный фильтр

Пупков рассчитывает преодолеть муниципальный фильтр

Кандидат в рязанские губернаторы от «Справедливой России» Сергей Пупков рассчитывает преодолеть необходимый для регистрации муниципальный фильтр — собрать 218 подписей депутатов и глав районов, городов и поселений. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 16 июня. «Для нас сейчас это важнейший этап. Все усилия будут сконцентрированы именно на сборе подписей», — подчеркнул политик, заметив, что к нему приступят «буквально с завтрашнего дня».

«Мы, конечно, постараемся обойтись нашими голосами и голосами независимых депутатов. Если будет не хватать, то будем обращаться ко всем депутатам», — заявил Пупков. Он напомнил, что «Единая Россия» не планирует запрещать своим депутатам подписываться за других кандидатов, но заметил, что на этой партии все не замыкается. «Почему я не могу обратиться к депутату от „Яблока“ или еще от какой-нибудь партии? Многие партии имеют своих депутатов», — сказал кандидат от «Справедливой России».

Своей задачей на выборы он назвал продвижение программных идей партии. «Любой, кто будет губернатором, неизбежно будет учитывать мнение тех людей, которые отдали свои голоса за меня как за представителя партии „Справедливая Россия“», — добавил Пупков.

Выборы назначены на 10 сентября.


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