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8:50, 15 июня 2017 53
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Рязанская «Единая Россия» не запретит своим депутатам подписываться в пользу других кандидатов

Рязанская «Единая Россия» не запретит своим депутатам подписываться в пользу других кандидатов

«Единая Россия» не будет запрещать своим депутатам подписывать в поддержку кандидатов в рязанские губернаторы от других партий. Об этом сообщил секретарь регионального отделения Аркадий Фомин журналистам в среду, 14 июня. «Никаких запрещающих документов депутатам от „Единой России“ мы не направляли, запретительных мер не принимали на этот счет», — сказал он.

Фомин добавил, что у депутатов-членов партии «Единая Россия» в этом вопросе могут быть только личные внутренние самоограничения, но во фракциях «Единой России» есть и много беспартийных депутатов. «Я не вижу проблемы в том, чтобы они подписывались в пользу других кандидатов».

По мнению секретаря отделения, кандидаты от других партий способны преодолеть муниципальный фильтр: «Это возможно, но для этого нужно работать. В первую очередь — поехать к депутатам, объяснить им свою программу, рассказать о себе».

«Мы считаем, что выборы должны пройти с представительством широкого спектра партий. Это укрепит доверие к самим выборам и их результату», — добавил Фомин.

Напомним, для регистрации кандидатам в рязанские губернаторы нужно будет собрать 218 подписей местных депутатов и избранных глав муниципалитетов.

«Единая Россия» в среду выдвинула врио губернатора Николая Любимова.


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