Рязанская «Единая Россия» не запретит своим депутатам подписываться в пользу других кандидатов

«Единая Россия» не будет запрещать своим депутатам подписывать в поддержку кандидатов в рязанские губернаторы от других партий. Об этом сообщил секретарь регионального отделения Аркадий Фомин журналистам в среду, 14 июня. «Никаких запрещающих документов депутатам от „Единой России“ мы не направляли, запретительных мер не принимали на этот счет», — сказал он.
Фомин добавил, что у депутатов-членов партии «Единая Россия» в этом вопросе могут быть только личные внутренние самоограничения, но во фракциях «Единой России» есть и много беспартийных депутатов. «Я не вижу проблемы в том, чтобы они подписывались в пользу других кандидатов».
По мнению секретаря отделения, кандидаты от других партий способны преодолеть муниципальный фильтр: «Это возможно, но для этого нужно работать. В первую очередь — поехать к депутатам, объяснить им свою программу, рассказать о себе».
«Мы считаем, что выборы должны пройти с представительством широкого спектра партий. Это укрепит доверие к самим выборам и их результату», — добавил Фомин.
Напомним, для регистрации кандидатам в рязанские губернаторы нужно будет собрать 218 подписей местных депутатов и избранных глав муниципалитетов.
«Единая Россия» в среду