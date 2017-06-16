Полиция прочешет рязанские промзоны в поисках подпольных спиртзаводов

Власти Рязанской области попросили полицию «принять дополнительные меры» по выявлению в промышленных зонах нелегальных спиртзаводов, складов и точек продажи поддельного алкоголя. Такое предложение содержится в распоряжении губернатора, изданном по результатам совещания по правопорядку. Документ официально опубликован в четверг, 15 июня. Также глава региона рекомендовал руководству муниципалитетов присоединиться к поискам подпольных винно-водочных.
В рамках другой задачи главам администраций Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Клепиковского и Сасовского районов рекомендовали вместе с полицейскими проследить за исполнением «комендантского часа» для подростков.