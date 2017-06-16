На месте пристани в Лесопарке появится пассажирский причал. Об этом сообщили на инвестиционном совете горадминистрации в пятницу, 16 июня.

Инвестор проекта петербургская компания «Конт» имеет 12 причалов в Петербурге, Вологде, Ярославле и других городах.

Ее представитель, Александр Мордвинцев рассказал, что она сможет принимать двухпалубные круизный теплоходы и в отличии от пристани будет работать как пассажирская остановка. Около пристани туристов будут ждать экскурсионные автобусы.

Он отметил, что уже есть договоренности с теплоходами, которые будут останавливаться в городе.

В зависимости от уровня воды в Оке у причала будет два выхода для судов: основной и кормовой.

Начальник городского инвестиционного управления Виталий Ларин отметил, что пристань, которую установил канал имени Москвы будет работать до августа.

«Техническое условие на строительство с воды уже получено», — отметил Мордвинцев.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о переводе земельного участка, который будет примыкать к причалу, площадью 10 50 кв метров, из одной зоны в другую.

Инвестор отметил, что проект будет реализован в 2018 году, а его стоимость составит 25 миллионов рублей.

Инвестиционный совет горадминистрации поддержал новый проект, а мэр Олег Булеков отметил, что подобные встречи будут проходить раз в месяц.