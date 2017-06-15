В Рязани появится еще один памятник физиологу Павлову

В Рязани появится еще один памятник физиологу Ивану Павлову. Его хотят установить в саду мемориального музея-усадьбы академика. Об этом
«Сотрудники мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова планируют вернуть ученого в Рязань, установив памятник в саду на скамейке, ведь именно здесь он на всю жизнь получил «прививку от лени» от своего отца (Иван Петрович всегда сам копал грядки, сажал овощи, ухаживал за деревьями и цветами), и именно в Рязани его «умственные интересы обратились в сторону естествознания», — говорится в сообщении.
Рязанцам и гостям города предлагают внести добровольные пожертвования.
Напомним, в Рязани уже есть памятник Иван Павлову. Он стоит у здания областной филармонии.
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Справка
Иван Петрович Павлов родился 14 (26) сентября 1849 года. Он был первым русским лауреатом Нобелевской премии (1904 год), создателем науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы. Павлов умер в Ленинграде 27 февраля 1936 года.
Фото с сайта мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова