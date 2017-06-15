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20:00, 15 июня 2017 278
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В Рязани появится еще один памятник физиологу Павлову

В Рязани появится еще один памятник физиологу Павлову

В Рязани появится еще один памятник физиологу Ивану Павлову. Его хотят установить в саду мемориального музея-усадьбы академика. Об этом сообщил сайт музея.

«Сотрудники мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова планируют вернуть ученого в Рязань, установив памятник в саду на скамейке, ведь именно здесь он на всю жизнь получил «прививку от лени» от своего отца (Иван Петрович всегда сам копал грядки, сажал овощи, ухаживал за деревьями и цветами), и именно в Рязани его «умственные интересы обратились в сторону естествознания», — говорится в сообщении.

Рязанцам и гостям города предлагают внести добровольные пожертвования.

Напомним, в Рязани уже есть памятник Иван Павлову. Он стоит у здания областной филармонии.

Ранее врио рязанского губернатора предложил создать туристический маршрут по усадьбам ученых.

Справка

Иван Петрович Павлов родился 14 (26) сентября 1849 года. Он был первым русским лауреатом Нобелевской премии (1904 год), создателем науки о высшей нервной деятельности, физиологической школы. Павлов умер в Ленинграде 27 февраля 1936 года.

Фото с сайта мемориального музея-усадьбы академика И. П. Павлова


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