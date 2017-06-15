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14:59, 15 июня 2017 14

Рязанские волонтеры благоустроили аллею в музее-усадьбе Петра Семенова-Тян-Шанского

Рязанские волонтеры благоустроили аллею в музее-усадьбе Петра Семенова-Тян-Шанского

Воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» при поддержке РНПК, дочернего предприятия ОАО «НК «Роснефть», благоустроили аллею в музее-усадьбе Петра Семенова-Тян-Шанского в селе Гремячка в Милославском районе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дом-музей ученого Петра Семенова-Тян-Шанского содержится за счет волонтеров. Для юных экологов это уже одиннадцатая поездка: с 2003 года они ездят в село, чтобы восстановить парк и сад вокруг дома-музея прославленного земляка. В течение недели экологи приводили в порядок аллею серебристых тополей в усадьбе, собрали и сожгли сухие ветви. Кроме того, навели порядок в заброшенном доме, который принадлежал семье Тян-Шанских. Со временем этот дом планируется включить в архитектурный ансамбль музея. В один из дней волонтеры посетили памятник природы — урочище Зеркалы, провели ботанические исследования, осмотрели плотину бобров и последствия их жизнедеятельности. Также юные экологи совершили минипоход в Липецкую область в село Рязанка, где находится еще один музей — родовой дом Семеновых.

Справка

Помощь в организации экологической экспедиции для детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» стала очередным мероприятием программы РНПК по экологическому воспитанию школьников, развитию чувства гордости за свою малую родину, сохранению памяти наших знаменитых земляков. С 2011 года предприятие активно поддерживает инициативы юных экологов и исследователей клуба «Хозяин Мещеры». При содействии предприятия учащиеся приняли участие в строительстве новых вольеров для диких птиц в питомнике «Птицы без границ» в селе Папушево, в очистке от мусора берега реки Проня, в открытом экологическом уроке «Лес: проблемы и пути решения», в научно-практической конференции школьников «Мой исследовательский проект», прошедшей на базе Окского биосферного природного музея, в презентации книг биолога-натуралиста Ивана Назарова, посетили исторический музей в городе Москве, побывали с экскурсией в РНПК и другое.


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