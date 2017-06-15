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18:49, 15 июня 2017 119
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Рязанские фермеры получили гранты на 70 миллионов рублей

Рязанские фермеры получили гранты на 70 миллионов рублей

Рязанские фермеры получили гранты на 70 млн рублей. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

О поддержке фермеров в четверг, 15 июня, заявил врио главы региона Николай Любимов на встрече с депутатами сельских поселений Рязанской области.

Любимов отметил, что в области есть успешные фермерские хозяйства, им будет оказана вся необходимая государственная поддержка. «Уверен, что будущее здесь за современными технологиями и в растениеводстве, и в животноводстве», — подчеркнул врио губернатора.

Накануне владельцам хозяйств малых форм собственности были вручены свидетельства о предоставлении грантов на развитие.

Их получили руководители 16 фермерских хозяйств Скопинского, Касимовского, Пронского, Спасского, Рязанского, Клепиковского, Сасовского, Сараевского, Милославского и Шацкого районов. Размер поддержки составил от 1,5 до 23 миллионов рублей.

В общей сложности из областного и федерального бюджетов на эти цели предусмотрено 71,2 миллиона рублей. Средства будут направлены на развитие молочного и мясного животноводства.


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