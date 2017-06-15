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13:55, 15 июня 2017 214
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Путин рассказал о пользе западных санкций

Путин рассказал о пользе западных санкций

Владимир Путин рассказал о пользе антироссийских санкций в ходе «Прямой линии» в четверг, 15 июня. По его словам, благодаря западным санкциям, Россия стала фактически полностью покрывать свои потребности в свинине и мясе птицы. Кроме того, страна стала лидером экспорту зерновых и пшеницы.

Президент также отметил, что санкции повлияли на рост производства в сложных отраслях.

«Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в тяжелом машиностроении», — пояснил он.

Путин подчеркнул, что, по оценкам ООН, из-за санкций Россия потеряла 50-52 миллиарда долларов, в то время как их инициаторы — 100 миллиардов долларов.

Президент заявил, что если антироссийские санкции снимут, Россия поступит аналогично, чтобы избежать проблем с ВТО. Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.


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