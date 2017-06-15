Николай Любимов привлечет инвестиции в соцсферу Рязанской области. Об этом сообщает
В ходе второго форума социальных инноваций регионов, организованного Советом Федерации, Минэкономразвития России, Минтруда и социальной защиты России, Агентством стратегических инициатив были подписаны соответсвующие соглашения.
По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, в течение последних лет в социальной сфере произошли существенные изменения.
«Этому способствовали и новые вызовы, и внедрение современных технологий, в первую очередь информационных, и возросший уровень требований со стороны самих граждан. Но общая цель всех преобразований осталась прежней — повышение доступности и качества социальных услуг населению и соответственно развитие социальной инфраструктуры в каждом субъекте Российской Федерации», — отметила Матвиенко.
Врио губернатора региона Николай Любимов отметил, что необходимо активизировать работу с инвесторами для того, чтобы Рязанская область вошла в число территорий с «действительно высоким уровнем социального самочувствия граждан».
На форуме подписали соглашение между рязанской областью и ООО «Сениор Групп ПМ» российской компанией, занимающейся созданием и содержанием домов престарелых. Планируется привлечь частный капитал в создание объектов соцзащиты населения и внедрить современные технологии в работу.
Кроме того, подписали соглашение между Рязанской областью и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП».
В соответствии с документом предполагается развитие механизмов ГЧП, разработка мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, планирующих реализовывать проекты на основе государственного-частного партнерства в приоритетных для региона секторах.