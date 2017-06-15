Николай Любимов поручил проверить цены на лекарства в рязанских аптеках. Об этом врио губернатора рассказал журналистам в четверг, 15 июня.
Он отметил, что пациенты часто жалуются на завышенные цены на необходимые лекарства.
«Эти факты нужно проверять, поэтому мною было дано поручение проверить все наши аптеки по городу и району на предельно установленные цены», — подчеркнул глава региона.
По его словам, допустимые наценки на лекарства должны соблюдаться и этот процесс будут контролировать постоянно .
«Лекарства должны стоить столько, сколько они должны стоить, не больше», — заключил Любимов.