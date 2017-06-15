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15:48, 15 июня 2017 267
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Николай Любимов поручил проверить цены на лекарства в рязанских аптеках

Николай Любимов поручил проверить цены на лекарства в рязанских аптеках

Николай Любимов поручил проверить цены на лекарства в рязанских аптеках. Об этом врио губернатора рассказал журналистам в четверг, 15 июня.

Он отметил, что пациенты часто жалуются на завышенные цены на необходимые лекарства.

«Эти факты нужно проверять, поэтому мною было дано поручение проверить все наши аптеки по городу и району на предельно установленные цены», — подчеркнул глава региона.

По его словам, допустимые наценки на лекарства должны соблюдаться и этот процесс будут контролировать постоянно .

«Лекарства должны стоить столько, сколько они должны стоить, не больше», — заключил Любимов.


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