Любимов хочет отложить погашение кредитов области перед государством

Рязанская область рассчитывает увеличить с трех до пяти лет срок погашения бюджетных кредитов. Врио губернатора Николай Любимов ведет переговоры об этом с Минфином России, рассказала министр финансов региона Марина Наумова на публичных слушаниях по исполнению областного бюджета за 2016 года в четверг, 15 июня.
По ее словам, в 2018—2019 годах нужно погасить займы в сумме на 8 с лишним миллиардов рублей. Пролонгация кредитов «даст нашему региону возможность принять более сбалансированные бюджеты на предстоящую трехлетку и безусловно обеспечить выполнение всех социальных обязательств региона в полном объеме».
Госдолг области на конец 2016 года составил 26,36 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в его структуре за год увеличилась с 43 до 57%, соответственно, уменьшив долю коммерческих. На 11 процентных пунктов улучшилось соотношение долга к собственным доходам — 81,8%. Наконец, область прибавила пять позиции в рейтинге долговой нагрузки.