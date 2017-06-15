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12:40, 15 июня 2017 355
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Любимов хочет отложить погашение кредитов области перед государством

Любимов хочет отложить погашение кредитов области перед государством

Рязанская область рассчитывает увеличить с трех до пяти лет срок погашения бюджетных кредитов. Врио губернатора Николай Любимов ведет переговоры об этом с Минфином России, рассказала министр финансов региона Марина Наумова на публичных слушаниях по исполнению областного бюджета за 2016 года в четверг, 15 июня.

По ее словам, в 2018—2019 годах нужно погасить займы в сумме на 8 с лишним миллиардов рублей. Пролонгация кредитов «даст нашему региону возможность принять более сбалансированные бюджеты на предстоящую трехлетку и безусловно обеспечить выполнение всех социальных обязательств региона в полном объеме».

Госдолг области на конец 2016 года составил 26,36 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в его структуре за год увеличилась с 43 до 57%, соответственно, уменьшив долю коммерческих. На 11 процентных пунктов улучшилось соотношение долга к собственным доходам — 81,8%. Наконец, область прибавила пять позиции в рейтинге долговой нагрузки.


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Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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