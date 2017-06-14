«ВКонтакте» запустит цифровые выпускные альбомы

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает цифровые выпускные альбомы. Они позволят собрать самые яркие моменты учебы в школе, передает
Новое приложение автоматически соберет на единой странице информацию о школе, профили одноклассников, фотографии, где отмечен пользователь и его друзья из школы. Также выпускники смогут оставлять друг другу пожелания в альбомах, в том числе анонимно. Они будут получать дополнительные стикеры.
В соцсети отметили, что все разделы приложения станут доступны для пользователей, которые поделятся альбомом на своей странице. В «ВКонтакте» уточнили, что каждый выпускник сможет сделать альбом индивидуальным, добавив в него всю параллель или только близких друзей, загрузить памятные фотографии, выбрать одну из пяти тем оформления.
В мае «Вконтакте» запустил проект «Выпускной 2017». Все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися с параллели. В этой акции участвовали более 520 тысяч человек.