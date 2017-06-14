Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:07, 14 июня 2017 177
 0    0

«ВКонтакте» запустит цифровые выпускные альбомы

«ВКонтакте» запустит цифровые выпускные альбомы

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает цифровые выпускные альбомы. Они позволят собрать самые яркие моменты учебы в школе, передает ТАСС.

Новое приложение автоматически соберет на единой странице информацию о школе, профили одноклассников, фотографии, где отмечен пользователь и его друзья из школы. Также выпускники смогут оставлять друг другу пожелания в альбомах, в том числе анонимно. Они будут получать дополнительные стикеры.

В соцсети отметили, что все разделы приложения станут доступны для пользователей, которые поделятся альбомом на своей странице. В «ВКонтакте» уточнили, что каждый выпускник сможет сделать альбом индивидуальным, добавив в него всю параллель или только близких друзей, загрузить памятные фотографии, выбрать одну из пяти тем оформления.

В мае «Вконтакте» запустил проект «Выпускной 2017». Все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися с параллели. В этой акции участвовали более 520 тысяч человек.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
22:07, 14 июня 2017
«ВКонтакте» запустит цифровые выпускные альбомы
21:37, 14 июня 2017
Apple начнет ремонтировать iPhone в России
17:58, 14 июня 2017
Госдума приняла законопроект о регулировании мессенджеров в первом чтении
16:35, 14 июня 2017
Рязанские инженеры разработают инновационные радары
9:48, 14 июня 2017
В соцсети «ВКонтакте» появился инструмент для создания виртуальных масок
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 2

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 146 016
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 38 260
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 18
17:48, 6 июня 2017 26 174
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 20 193
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 485
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Можно ли легализовать марихуану в России по примеру других стран?

Окончание опроса: 24.06.2017
Архив голосований
Форум