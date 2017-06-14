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9:28, 14 июня 2017 651
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Строительство Южного обхода в Рязани планируют профинансировать из госбюждета 3

Строительство Южного обхода в Рязани планируют профинансировать из госбюждета

Строительство Южного обхода в Рязани планируют профинансировать из госбюждета. Об этом сообщила пресс-служба Роставтодора.

Развитие трассы М-5 «Урал» врио губернатора региона Николай Любимов и глава Росавтодора Роман Старовойт обсудили в рамках рабочей встречи.

Стороны договорились о начале разработки документов с последующим запросом на федеральное финансирование.

В этом году финансирование федеральных дорог в регионе увеличено на 38% - до 6,5 млрд рублей. В два раза возросли объемы выделяемых средств на капитальный ремонт трасс. К концу года это позволит отремонтировать 146 километров дорог. Еще на 26,5 километрах будет выполнено устройство защитных слоев покрытия. Также свыше 5 километров будет введено в эксплуатацию по итогам реконструкции.

Как отметил Старовойт, в настоящее время 78% федеральных трасс на территории Рязанской области приведено в нормативное состояние. Этот показатель выше среднего уровня по стране. К концу года планируют отремонтировать всю сеть дорог, подведомственных Росавтодору.

Также к концу года завершат работы документации на реконструкцию федеральной трассы Р-22 «Каспий» с 234-го по 250-й километр. После этого подадут заявку на выделение средств из госбюджета, реализовать проект планируют в 2018—2019 годах.

Параллельно подготовят предложение о начале проектирования следующего этапа данной дороги с 260-го по 280-й километры.

Глава Росавтодора подчеркнул, что помимо развития федеральной сети продолжится финансовая поддержка Рязанской области в ремонте и строительстве дорог в городах и сельских поселениях. На эти цели в дорожный фонд субъекта уже перечислен 1 млрд рублей. Более половины этих средств (625 млн рублей) направлено на мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно ему половина дорог Рязанской агломерации к концу года будут приведены в нормативное состояние. В 2018 году регион также планирует подать заявку на выделение федеральных трансфертов для строительства путепровода через железнодорожные пути на участке обхода города Сасово (по программе уникальных искусственных сооружений).

В завершении встречи Роман Старовойт и Николай Любимов договорились о передаче региону утративших федеральное значение участков трассы М-5 «Урал» с 213-го по 220-й и с 248-го по 258-й километр, проходящих через деревню Сушки, село Кирицы и село Болошнево (в связи с вводом в прошлом году нового участка трассы в объезд данных населенных пунктов).

В федеральную собственность в перспективе могут быть приняты региональные дороги на обходе городов Михайлов и Шацк.


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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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