Сантехники провели мастер-класс для рязанских школьников. Фото

Сантехники провели мастер-класс для рязанских школьников. Отборочный этап всероссийского конкурса «Лучший сантехник. Кубок России» прошел в среду, 14 июня.
Рязанские участники Павел Костров и Василий Карцев встретились с шестиклассниками школы № 51, показали тематический мультфильм и провели мастер-класс по простейшему монтажу и сантехработам. Они рассказали о современных технологиях в работе и актуальности профессии сантехника. Детям дали «погнуть и поломать» водопроводные трубы и задали задачку на логику.
Павел Карцев рассказал, что работает сантехником уже 17 лет.
«Я нашел себя в этой нише. Я востребован. Кто-то же должен работать руками и делать это качественно», — отметил он.
По его словам, команда участвует в конкурсе уже во второй раз.
Всего во всероссийском чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России» 2017 участвуют 85 команд из разных городов страны.
Вторым этапом конкурса станет бесплатная установка сантехники нуждающимся.
По результатам двух отборочных этапов определятся финалисты чемпионата — 20 команд из разных регионов России. Финал пройдет 22 ноября в Челябинске, победитель получит приз — 300 тысяч рублей.