Рязанский суд приговорил гражданку Украины к восьми месяцам колонии-поселения за кражу телефона

Шиловский районный суд приговорил гражданку Украины к восьми месяцам колонии-поселения за кражу телефона. Об этом
В январе 25-летняя женщина в гостях украла телефон. Пока хозяйка была в другой комнате, она взяла его со стола и положила в надетый на ногу сапог. Похищенным телефоном злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.
Сумма ущерба превысила семь тысяч рублей.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Осужденная обжаловала приговор. Суд апелляционной инстанции приговор Шиловского районного суда оставил без изменения.