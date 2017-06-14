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21:23, 14 июня 2017 407
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Рязанский суд приговорил гражданку Украины к восьми месяцам колонии-поселения за кражу телефона

Рязанский суд приговорил гражданку Украины к восьми месяцам колонии-поселения за кражу телефона

Шиловский районный суд приговорил гражданку Украины к восьми месяцам колонии-поселения за кражу телефона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В январе 25-летняя женщина в гостях украла телефон. Пока хозяйка была в другой комнате, она взяла его со стола и положила в надетый на ногу сапог. Похищенным телефоном злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Сумма ущерба превысила семь тысяч рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Осужденная обжаловала приговор. Суд апелляционной инстанции приговор Шиловского районного суда оставил без изменения.


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