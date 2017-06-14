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18:19, 14 июня 2017 834
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Рязанка прописала в непригодном для жизни доме гражданку Украины и ее сына

Рязанка прописала в непригодном для жизни доме гражданку Украины и ее сына

Жительница Старожиловского района фиктивно прописала в своем доме гражданку Украины и ее сына. При этом женщина знала, что ее дом непригоден для жизни, сообщил сайт региональной прокуратуры.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Его направили в суд.


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