Пропавшего в Рязани 13-летнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Рязани 13-летнего подростка нашли. Он жив, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Напомним, мальчик
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Пропавшего в Рязани 13-летнего подростка нашли. Он жив, сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Напомним, мальчик
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