Прокуратура признала незаконным нахождение Бердникова на посту главы Милославского района. Об этом RZN.info сообщил местный прокурор Вячеслав Сучков.
Он рассказал, что в адрес районной думы внесено представление, которое частично удовлетворено.
По словам Сучкова, у депутатов нет полномочий назначить Сергея Бердникова исполняющим обязанности в связи с истечением у него срока контракта.
В настоящее время в устав думы вносятся соответствующие изменения, однако само незаконное назначение не было отменено.
Сучков отметил, что прокуратурой рассматривается вопрос о передаче материалов в Милославский суд для признания решения думы незаконным. При этом, конкурс на замещение должности главы администрации Милославского района пройдет 14 июля.
Ранее сообщалось, что в отношении Сергея Бердникова
Напомним, его