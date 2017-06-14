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16:10, 14 июня 2017 114
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Прокуратура признала незаконным нахождение Бердникова на посту главы Милославского района

Прокуратура признала незаконным нахождение Бердникова на посту главы Милославского района

Прокуратура признала незаконным нахождение Бердникова на посту главы Милославского района. Об этом RZN.info сообщил местный прокурор Вячеслав Сучков.

Он рассказал, что в адрес районной думы внесено представление, которое частично удовлетворено.

По словам Сучкова, у депутатов нет полномочий назначить Сергея Бердникова исполняющим обязанности в связи с истечением у него срока контракта.

В настоящее время в устав думы вносятся соответствующие изменения, однако само незаконное назначение не было отменено.

Сучков отметил, что прокуратурой рассматривается вопрос о передаче материалов в Милославский суд для признания решения думы незаконным. При этом, конкурс на замещение должности главы администрации Милославского района пройдет 14 июля.

Ранее сообщалось, что в отношении Сергея Бердникова возбудили уголовное дело.

Напомним, его избрали главой администрации Милославского района в 2008 году. В 2012 году Бердников заключил контракт еще на пять лет.


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