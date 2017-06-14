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12:20, 14 июня 2017 2 152
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После смерти жены рязанского священника в роддоме возбудили уголовное дело

После смерти жены рязанского священника в роддоме возбудили уголовное дело

По факту смерти смерти жены михайловского священника возбудили уголовное дело. 32-летняя женщина скончалась после рождения шестого ребенка в перинатальном центре, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, матушке Анне помощь оказывали врачи двух рязанских больниц. Через сутки после родов у нее сильно заболела поясница. Медики не заметили разрыва матки и внутреннего кровотечения, от которого женщина потеряла два литра крови. Ей прооперировали почки, из-за чего жена священника потеряла еще два литра крови и 7 мая скончалась.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также виновных лиц. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требования безопасности).

Ранее сообщалось, что семье священника требуется помощь.


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