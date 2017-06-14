Николай Любимов озвучил основные тезисы предвыборной программы

Врио главы региона Николай Любимов озвучил основные тезисы программы на предстоящие выборы. В среду, 14 июня, политик выступил на региональной конференции «Единой России» после своего выдвижения кандидатом от партии . Он подчеркнул, что уже «достаточно глубоко» изучил проблематику региона и имеет представление о необходимых действиях.

Конечную цель Любимов сформулировал как высокое социальное самочувствие области. Главным здесь кандидат от «Единой России» видит развитие экономики: «В первую очередь нужно приводить экономику к современному формату». По его мнению, в условиях острой конкуренции за инвесторов нужно как можно быстрее найти и реализовать свои преимущества. Приток инвестиций увеличит доходы бюджета и, соответственно, даст возможность больше вкладывать в соцсферу.

Ее ключевыми направлениями политик назвал развитие образования и здравоохранения, особенно сокращение очередей в поликлиниках и строительство ФАПов, а также формирование комфортной городской среды на основе интересов самих жителей.

«Все значимые для конкретной территории вопросы должны решаться в диалоге между обществом и властью, с непосредственным участием жителей. Надо учиться понимать друг друга, тогда результат будет гораздо эффективнее», — подчеркнул Николай Любимов. Также глава региона отметил, что в 2017 году на реализацию муниципальных инициатив впервые выделены средства из областного бюджета. Общая сумма составит 7,5 млн. рублей.

Кроме того, Любимов отнес к числу приоритетов реализацию туристического потенциала области. Эта идея вызвала горячее одобрение директора усадьбы Павлова Натальи Загриной, которая выступила с инициативой создания общественного движения в поддержку Любимова.

«За период работы в качестве главы региона Николай Викторович зарекомендовал себя как ответственный политик, который умеет слышать людей и оперативно реагировать на их проблемы. Лично мне понятны и близки те цели и задачи, которые ставит перед собой сегодня глава региона, поэтому выступаю сегодня за создание общественного движения в его поддержку», — отметила Загрина.

Татьяна Гусева от имени конкурентов Любимова на праймериз заявила, что именно они рады «заслуженной победе» главы региона. «Самым главным итогом праймериз стало то, что наши предложения также были отражены в программе», — пояснила она.

«Я не расстроился, — подтвердил журналистам Владимир Юдин. — Наоборот я рад, что люди поняли, что перспектива и развитие области — за человеком неординарным, высокоинтеллигентным и имеющим правильную и понятную программу».

Сам Николай Любимов признался, что волновался насчет итогов праймериз, и призвал поддержавших его однопартийцев вместе работать над улучшением жизни рязанцев. «Сказали, значит сделали, и так должно быть во всем, это принципиально для нас», — подчеркнул кандидат.