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18:58, 14 июня 2017 175
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Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Спас-Клепиках погиб человек

Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Спас-Клепиках погиб человек

Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Спас-Клепиках погиб человек. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Пожар в двухэтажном 12-квартирном доме на улице Гайдара произошел в понедельник, 12 июня, в 4 утра. Погибший — виновник возгорания.

«Хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни. В квартире уже давно был отключен свет и газ, — рассказал начальник отдела надзорной деятельности Евгений Маркин. — По приезду пожарных в подъезде, где располагалась квартира, было сильное задымление. Пожарным пришлось взламывать дверь. В комнате, откуда начался пожар, горели диван и полы. Хозяина обнаружили лежащим в коридоре».

Соседей эвакуировали. Из-за сильного задымления одна из женщин не смогла выйти из дома. Ее через окно второго этажа вынес сотрудник пожарной части Владимир Козлов.


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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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