Из-за непотушенной сигареты на пожаре в Спас-Клепиках погиб человек. Об этом сообщило издательство «
Пожар в двухэтажном 12-квартирном доме на улице Гайдара
«Хозяин квартиры вел асоциальный образ жизни. В квартире уже давно был отключен свет и газ, — рассказал начальник отдела надзорной деятельности Евгений Маркин. — По приезду пожарных в подъезде, где располагалась квартира, было сильное задымление. Пожарным пришлось взламывать дверь. В комнате, откуда начался пожар, горели диван и полы. Хозяина обнаружили лежащим в коридоре».
Соседей эвакуировали. Из-за сильного задымления одна из женщин не смогла выйти из дома. Ее через окно второго этажа вынес сотрудник пожарной части Владимир Козлов.