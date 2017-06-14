Из-за аварии на теплотрассе без горячей воды в Рязани остались 18 домов и детский сад. Об этом сообщили в диспетчерской службе МУП «РМПТС».
Прорыв теплотрассы произошел на проезжей части по улице Новой в среду, 14 июня. В настоящее время на месте работает аварийная бригада МУП «РМПТС». Из-за прорыва без горячей воды остались 18 домов по улице Новой, Кальной, Быстрецкой, Попова, а также детский сад № 25 и школа № 73, которая закрыта на каникулы.
В диспетчерской отметили, что авария будет устранена 15 июня, до 15:00.