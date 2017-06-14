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20:29, 14 июня 2017 275
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Без ТЦ. Перевод участка под рязанским таксопарком оказался техническим

Без ТЦ. Перевод участка под рязанским таксопарком оказался техническим

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Перевод участка под рязанским таксопарком на перекрестке улиц Лермонтова и Радиозаводской в другую зону генплана не предусматривает сноса существующих или строительства новых зданий. Об этом заявил представитель предприятия Олег Нефедов на публичных слушаниях в среду, 14 июня.

По его словам, речь идет о приведении назначения территории к фактическому использованию: с 2010 года часть площадей таксопарка отдана под магазины, офисы, гостиницу и кафе. Перевод участка из зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций в зону прочих обслуживающих и деловых объектов положительно скажется на экологической обстановке в Рязани, добавил докладчик.

На слушания пришли 44 человека, все без вопросов поддержали проект. Также комиссия получила 256 подписей в пользу изменений и протест главного архивного управления региона.

Протест основывался на неясности дальнейшего использования участка в документах. Представительница управления интересовалась, не будет ли на территории горючих веществ, угрожающих документам, и шумных баров, которые будут мешать посетителям. Нефедов заверил, что ни того, ни другого не будет. Женщина обещала передать это начальству для возможного отзыва протеста.

Заключение по итогам слушаний разместят в «Рязанских ведомостях». Городская дума учтет его при принятии окончательного решения по проекту.

Напомним, при вынесении проекта на слушания в апреле власти указывали, что на участке планируется возведение «многофункционального комплекса с торговыми площадями».


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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