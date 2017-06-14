Авария с тремя машинами у ТЦ «Премьер» попала на видео. На Московском шоссе в среду, 4 июня, столкнулись Daewoo Nexia, Nissan Terrano и Peugeot. Пострадал 34-летний водитель Daewoo.
В полиции
Ранее
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Авария с тремя машинами у ТЦ «Премьер» попала на видео. На Московском шоссе в среду, 4 июня, столкнулись Daewoo Nexia, Nissan Terrano и Peugeot. Пострадал 34-летний водитель Daewoo.
В полиции
Ранее
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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.