Apple начнет ремонтировать iPhone в России. Американская корпорация согласилась с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом
Ремонтировать гаджеты Apple будет российская дочерняя структура американской корпорации — «Эппл Рус».
«Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый», — говорится в сообщении.
ФАС обязала Apple открыть сервисный центр в России по замене экранов на смартфонах компании. Речь шла о моделях iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский допускал, что дело против Apple по сервисному обслуживанию будет прекращено после исполнения предписаний.
Ранее сообщалось, что стоимость iPhone 8 в России