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21:37, 14 июня 2017 133
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Apple начнет ремонтировать iPhone в России

Apple начнет ремонтировать iPhone в России

Apple начнет ремонтировать iPhone в России. Американская корпорация согласилась с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится на сайте ведомства.

Ремонтировать гаджеты Apple будет российская дочерняя структура американской корпорации — «Эппл Рус».

«Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый», — говорится в сообщении.

ФАС обязала Apple открыть сервисный центр в России по замене экранов на смартфонах компании. Речь шла о моделях iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus. Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский допускал, что дело против Apple по сервисному обслуживанию будет прекращено после исполнения предписаний.

Ранее сообщалось, что стоимость iPhone 8 в России превысит 80 тысяч рублей.


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