Жителя Клепиковского района оштрафовали за хищение электроэнергии

Жителя села Лесуново Клепиковского района признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей, в том числе, ответственность за самовольное подключение к электрическим сетям и безучетное потребление электроэнергии.
Установлено, что в апреле текущего года, сотрудники Клепиковского подразделения филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в ходе рейда по выявлению недобросовестных потребителей обнаружили незаконное подключение к электросетям в обход счетчика учета электроэнергии. Согласно законодательству энергетики составили акт о безучетном потреблении 1400 кВт*ч на сумму 3 948 рублей.
За совершенное правонарушение жителю села Лесунова по решению мирового судьи был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Злоумышленнику придется заплатить государству и энергетикам 13 тысяч 948 рублей.
«Рязаньэнерго» напоминает, что хищения электроэнергии провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у недобросовестных потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме как самого расхитителя электроэнергии, так и окружающих.
Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт — центра ПАО «МРСК Центра Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Оперативное выявление и устранение фактов несанкционированного потребления электричества способствует снижению потерь в сетевом комплексе, объем которых учитывается при формировании тарифов на электроэнергию.