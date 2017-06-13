Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:17, 13 июня 2017 205
 0    0

В Рязанский лагерях выявили 78 нарушений

В Рязанский лагерях выявили 78 нарушений

В Рязанской области проверили 121 детский лагерь. В них выявили 78 нарушений, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В ходе контрольных мероприятий были проведены лабораторные исследования взятых в лагерях проб питьевой воды, блюд в столовых, воды из мест купания, почвы, сделаны замеры параметров микроклимата», — говорится в сообщении.

Результаты исследованных по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам. Однако по результатам проверок возбуждено 78 административных дел в отношении ответственных лиц персонала лагерей. Основными нарушениями являлись несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима в помещениях ЛОУ.

На 13 июня в Рязанской области работают 369 оздоровительных организаций, в том числе 15 стационарных загородных лагеря. До 20 июня приступят к работе еще два детских палаточных городка. Отдыхают и оздоравливаются в лагерях 16 742 ребенка.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
21:17, 13 июня 2017
В Рязанский лагерях выявили 78 нарушений
19:03, 13 июня 2017
Николай Любимов подчеркнул важность безопасности детского отдыха
17:46, 13 июня 2017
«Аэрофлот» ввел единоразовые выплаты при трудоустройстве пилотов
16:44, 13 июня 2017
Рязанская область выделила шесть миллионов на ремонт двух школ
8:17, 8 июня 2017
Новую школу для Горрощи построят на месте интерната 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 1

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 134 561
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 32 732
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 6
17:48, 6 июня 2017 25 313
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 19 370
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 17 944
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум