В Рязанский лагерях выявили 78 нарушений

В Рязанской области проверили 121 детский лагерь. В них выявили 78 нарушений, сообщила
«В ходе контрольных мероприятий были проведены лабораторные исследования взятых в лагерях проб питьевой воды, блюд в столовых, воды из мест купания, почвы, сделаны замеры параметров микроклимата», — говорится в сообщении.
Результаты исследованных по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам. Однако по результатам проверок возбуждено 78 административных дел в отношении ответственных лиц персонала лагерей. Основными нарушениями являлись несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима в помещениях ЛОУ.
На 13 июня в Рязанской области работают 369 оздоровительных организаций, в том числе 15 стационарных загородных лагеря. До 20 июня приступят к работе еще два детских палаточных городка. Отдыхают и оздоравливаются в лагерях 16 742 ребенка.