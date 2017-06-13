В Рязани заметно подешевела аренда комнат. Такие данные опубликовал портал «
Областной центр занял десятое место среди 65 крупнейших городов по падению расценок. Максимальные темпы зафиксировали в Омске (8,8%), Кемерове и Чите. В 24 городах из 65 ставки увеличились, больше всего — в Калининграде (7,5%), Оренбурге и Калуге. Среднероссийская динамика — минус 1,1%.
По расчетам экспертов, снять рязанскую комнату можно в среднем за 5 862 рубля в месяц. Это 32-е место, между Астраханью и Иркутском. Лидирует Москва (15 137), замыкает список Магнитогорск (3 921). Средняя ставка по стране — 6 374 рубля.