В Рязани разыскивают напавшего на девушку преступника

В Рязани разыскивают 39-летнего Виктора Макарова, который напал с ножом на девушку. Информацию опубликовали на
Известно, в понедельник, 12 июня, от рук злоумышленника пострадала 23-летняя местная жительница. Она получила ножевые ранения.
Оперативники установили, что подозреваемый зарегистрирован в Калужкой области, но проживает в Турлатове.
Был одет: синие джинсы, красная майка, темные ботинки.
Особые приметы: на вид 45-50 лет, рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, лысоватый.
«При получении какой-либо информации о местонахождении или деятельности разыскиваемого просьба сообщить в дежурную часть по телефонам: 29-94-82 или 02», — говорится в сообщении.