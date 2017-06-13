В Рязани разыскивают мужчину, который увел ребенка из солотчинского санатория

В Рязани разыскивают 28-летнего Бехзода Жураева, который увел из солотчинского санатория четырехлетнюю девочку. Информацию опубликовали на
Известно, что подозреваемый ушел из санатория вместе с ребенком в воскресенье, 11 июня. С тех пор их местонахождение неизвестно.
По предварительной информации, мужчина родственник девочки.
Приметы Жураева: на вид 28 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные; был одет в спортивный костюм.
Приметы девочки: рост 100-110 сантиметров, плотного телосложения, волосы темные короткие.
«Просьба ко всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых мужчины и девочки, незамедлительно сообщить в дежурную часть по телефонам: 8-(4912)-27-08-60; 8-(4912)-29-33-33», — говорится в сообщении.