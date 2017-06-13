Место Трушкина займет министр транспорта

Новым зампредом рязанского правительства станет Андрей Савичев, возглавлявший минтранс региона. Его представили как исполняющего обязанности зампреда на заседании правительства во вторник, 13 июня. Также информация о чиновнике в этом качестве
Савичев сменил Владимира Трушкина, который
В разные годы Савичев был замминистра строительного комплекса области, вице-мэром Рязани по ЖКХ, депутатом гордумы, возглавлял региональную жилинспекцию и Корпорацию развития Рязанской области. Минтрансом руководил с июля 2016 года.