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13:01, 13 июня 2017 920
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Место Трушкина займет министр транспорта

Место Трушкина займет министр транспорта

Новым зампредом рязанского правительства станет Андрей Савичев, возглавлявший минтранс региона. Его представили как исполняющего обязанности зампреда на заседании правительства во вторник, 13 июня. Также информация о чиновнике в этом качестве появилась на сайте органа власти.

Савичев сменил Владимира Трушкина, который уволился по собственному желанию 8 июня. Он курировал строительный комплекс, ЖКХ, транспорт.

В разные годы Савичев был замминистра строительного комплекса области, вице-мэром Рязани по ЖКХ, депутатом гордумы, возглавлял региональную жилинспекцию и Корпорацию развития Рязанской области. Минтрансом руководил с июля 2016 года.


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