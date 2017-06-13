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11:03, 13 июня 2017 244

«Билайн» подготовил для рязанцев предложения по международному интернет-роумингу

«Билайн» подготовил для рязанцев предложения по международному интернет-роумингу

К летнему туристическому сезону «Билайн» подготовил два предложения по международному интернет-роумингу, сообщили в пресс-службе организации.

«Лето, как известно, пора отпусков и ярких впечатлений, которыми непременно хочется поделиться со всем миром. Ведь круто — сделать фотку на Великой Китайской стене, рядом с Эйфелевой башней, или на берегу моря, а уже через несколько минут читать восхищенные комментарии друзей и собирать „лайки“», — отметили в компании.

В этом летнем туристическом сезоне «Билайн» подготовил сразу два предложения по международному интернет-роумингу. Оба действуют в 90 странах мира: это большинство популярных туристических маршрутов, в том числе и по экзотическим направлениям.

Более подробную информацию читайте в разделе «Бизнес новости».


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4 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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