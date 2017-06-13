Путешествуй с интернетом

К летнему туристическому сезону «Билайн» подготовил два предложения по международному интернет-роумингу.

Лето, как известно, пора отпусков и ярких впечатлений, которыми непременно хочется поделиться со всем миром. Ведь круто — сделать фотку на Великой Китайской стене, рядом с Эйфелевой башней, или на берегу моря, а уже через несколько минут читать восхищенные комментарии друзей и собирать «лайки»!

В этом летнем туристическом сезоне «Билайн» подготовил сразу два предложения по международному интернет-роумингу. Оба действуют в 90 странах мира: это большинство популярных туристических маршрутов, в том числе и по экзотическим направлениям.

Что почем?

— «Самый выгодный роуминг» — эта услуга активируется автоматически при первом выходе в сеть за границей. За 200 рублей вы получите 40 мегабайт интернет-трафика на сутки, на максимальной скорости. А после исчерпания пакета, каждый мегабайт до конца дня будет стоить 5 рублей.

Аналогичным образом активируются пакеты с включенными минутами звонков и СМС. Их стоимость зависит от страны вашего пребывания, поэтому лучше уточнить этот момент до начала путешествия.

Услуга больше подойдет тому, кто хочет и умеет экономно расходовать интернет-трафик. Например, для текстовой переписки в социальных сетях и с помощью различных мессенджеров. Фото и документы пересылать можно, но делать это стоит внимательно. Навигацию лучше включать только при условии, что вы заранее позаботились о том, чтобы скачать карты для нужного региона. Подробности об услуге здесь .

— «Безлимитный интернет в роуминге» — название говорит само за себя. Опцию нужно подключать самостоятельно и стоит она 350 рублей в сутки. За эту сумму вам представят уже 100 мегабайт на «максималке», а дальше — до 128 килобит в секунду до конца дня. Понятно, что это не та скорость, к которой вы привыкли в домашней сети «Билайн», но только представьте, что в этот момент вы можете находиться вообще на другом континенте.

«Безлимитный интернет в роуминге» подойдет тем, кто собирается активно и без ограничений использовать электронную почту, социальные сети с загрузкой/отправкой фото, а также навигацию. Даже после ограничения скорости вы все равно с комфортом сможете общаться в популярных интернет-мессенджерах.

Главное — вы точно не заплатите больше стоимости пакета в сутки. После первого подключения услуга будет продляться автоматически, но только в тот день, когда вы выходите в сеть. То есть, если в первые сутки вы пользовались мобильным интернетом, после 23:59 этого же дня — Wi-Fi, а через день снова возникла необходимость в мобильном интернете, то плата снимется только за двое суток. Активировать опцию можно с помощью команды *110*20171#, запрос бесплатный даже в роуминге. Подробнее об условиях опции здесь .

LTE в 96 странах мира!

Кстати, по данным «Билайн», только во время майских праздников его абоненты активно путешествовали как внутри страны, так и за рубежом. При этом использование ими мобильного интернета за границей выросло более чем в 2 раза, а на скоростях LTE — в три с половиной. LTE, между прочим, на данный момент доступен почти в 100 странах мира!

По мнению аналитиков, рост использования голосовой связи и мобильного интернета в роуминге объясняется легко. Ведь «Билайн» предлагает абонентам удобный пакетный принцип тарификации, благодаря которому в большинстве популярных стран сохраняются доступные цены на связь.

Так, например, в общей сложности за майские праздники абоненты «Билайн» посетили 185 стран, что на 4% больше, чем в прошлом году. Наибольшей популярностью пользовались (в порядке убывания) Беларусь, Турция, Украина, Казахстан, Германия, Грузия, Италия, Испания, Китай и Франция, в то время как в прошлом году это были Беларусь, Украина, Казахстан, Грузия, Германия, Италия, Испания, Кипр, Польша и Франция. Наибольший прирост по количеству роумеров пришелся на Турцию (в 6 раз), куда возобновились после перерыва вылеты чартерных рейсов из России.

Из российских городов чаще всего посещали Москву, Владимир, Тулу, Калугу, Тверь, Рязань, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород и Казань. В прошлом году лидерами были Москва, Владимир, Тула, Калуга, Тверь, Рязань, Воронеж, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов.

Узнать о деталях роуминга по России можно в абонентской службе, либо на сайте «Билайн».

Информация о предложениях «Билайн» в международном роуминге доступна на сайте .

Тарифная опция доступна для подключения абонентам «Билайн» предоплатной системы расчетов. Тарифная опция предоставляется Абонентам в международном роуминге «Билайн».

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