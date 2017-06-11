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16:53, 11 июня 2017 1 415
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В Рязани пропал 62-летний мужчина

В Рязани пропал 62-летний мужчина

В Рязани пропал 62-летний мужчина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Николай Карпунин пропал в среду, 7 июня. Отмечается, что мужчина дезориентирован и может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серые глава, есть борода.

Был одет в серо-коричневые штаны в клетку, серо-зеленую кофту и тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Карпунина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02, 102.


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