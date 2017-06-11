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11:07, 11 июня 2017 466
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На Урале четырехлетний ребенок пропал во время пикника с родителями

На Урале четырехлетний ребенок пропал во время пикника с родителями

В субботу, 10 июня, в Свердловской области пропал четырехлетний ребенок. Мальчик находился вместе со своими родителями на пикнике, передает ТАСС.

Известно, что малыш возвращался от отца (мужчина ушел в лес за дровами) к матери, которая осталась у палатки. Расследование с применением детектора лжи показало, что супруги не имеют отношения к исчезновению сына.

«Примерно в шести километрах от места пропажи ребенка были обнаружены следы детской обуви, похожие на следы сапог, в которых был мальчик. Они обрываются у небольшого болота, туда направлены водолазы», — рассказали в пресс-службе местного УМВД.

Поиски пропавшего продолжаются, возбуждено уголовное дело.


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