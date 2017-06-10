Вместо «ВКонтакте» на Украине заработала социальная сеть Ukrainians, разработанная анадским стартап-инкубатором с активами в Украине StartupSof. За пять дней в соцсети зарегистрировались более 100 тысяч пользователей, передает «
На данный момент в Ukranians можно только зарегистрироваться и сменить фотографию профиля. Разработчики планируют внедрить возможность поиска и добавления друзей, а 30 июня — публикацию и возможность делиться контентом.
«На данный момент финансированием проекта занимается StartupSoft, но мы также рассматриваем возможность привлечение инвестиций в дальнейшем», — рассказала сооснователь проекта Александра Струмчинская.
По ее словам, соцсеть использует серверы Microsoft, разработчики выбрали колумбийский домен .co, а сайт соцсети хостится в городе Денвер (США).
StartupSoft планирует завершить полноценную реализацию проекта и презентовать все части функционала в течение четырех месяцев.
StartupSoft — канадский стартап-инкубатор, основанный выходцами из Тернопольской области. Имеет штаб-квартиру в Тернополе. Количество сотрудников насчитывает около 30 человек.
Напомним, в мае на Украине заблокировали доступ к сервису «Яндекс» и соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующий указ подписал Петр Порошенко.