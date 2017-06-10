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12:30, 10 июня 2017 2 131
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Горожан пригласили проститься с родоначальником рязанского джаза

Горожан пригласили проститься с родоначальником рязанского джаза

Горожан пригласили проститься с родоначальником рязанского джаза Александром Семячкиным. Панихида пройдет во вторник, 13 июня, на втором этаже Муниципального культурного центра.

Начало церемонии в 10:00.

Александр Семячкин проводил джазовые фестивали, давал концерты, делал записи на телевидении и радио. Он был одним из организаторов рязанского джаз-клуба. Вместе с трубачом Спартаком Чубаревым Семячкин организовал ансамбль «Маэстро Джаз», который существует и сейчас.

В последние годы Александр Семячкин жил в Санкт-Петербурге, где руководил собственным биг-бэндом.


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