Горожан пригласили проститься с родоначальником рязанского джаза Александром Семячкиным. Панихида пройдет во вторник, 13 июня, на втором этаже Муниципального культурного центра.
Начало церемонии в 10:00.
Александр Семячкин проводил джазовые фестивали, давал концерты, делал записи на телевидении и радио. Он был одним из организаторов рязанского джаз-клуба. Вместе с трубачом Спартаком Чубаревым Семячкин организовал ансамбль «Маэстро Джаз», который существует и сейчас.
В последние годы Александр Семячкин жил в Санкт-Петербурге, где руководил собственным биг-бэндом.